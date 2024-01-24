У Челябінській області спалахнула пожежа на фабриці: все згоріло вщент

У Челябінській області сталася пожежа на фабриці. Фото: Telegram-канал Головні новини Челябінська та області

У Челябінській області РФ сталася масштабна пожежа сьогодні вранці, 24 січня. Зайнялася меблева фабрика. Про це повідомив російський Telegram-канал.



Зазначається, що спалах відбувся в Еткульському районі на меблевій фабриці «Регіна». Вогнем охоплено 3600 квадратних метрів покрівлі. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Причини пожежі встановлюють спеціалісти.



За словами директорки фабрики Регіни Мухаметової, цех відновленню не підлягає, все згоріло вщент. Однак фабрика нібито продовжує працювати у звичайному режимі.



Нагадаємо, жителі Владивостока повідомили про вибухи та пожежі одразу на двох електропідстанціях. За словами місцевих жителів, горять підстанції на Новожилова та Бухті Тихій. Причини поки що невідомі. У ряді будинків немає світла.