Убийство украинского баскетболиста в Германии: полиция уже задержала нападающего

В Германии задержали напавшего на украинского баскетболиста. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



«МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии. Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции Эссен», — отметил Николенко.



По словам представителя украинского МИД, консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности.



По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия. Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца.



«Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет», — добавил Николенко.



Ранее стало известно, что в немецком Дюссельдорфе в субботу, 10 февраля, неизвестные убили 17-летнего баскетболиста юношеских сборных Украины Владимира Ермакова.