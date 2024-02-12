В Германии убили молодого украинского баскетболиста

В немецком Дюссельдорфе в субботу, 10 февраля, неизвестные убили 17-летнего баскетболиста юношеских сборных Украины Владимира Ермакова. Убийство произошло на национальной почве. Об этом сообщила Федерации баскетбола города Киева.

Отмечается, что Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы.

«Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели», — говорится в сообщении.

Погибший ранее занимался баскетболом и играл в детских командах «Тейваз» и «5T.E.A.M.– ДЮСШ-12». В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.