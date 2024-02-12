Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: поліція вже затримала нападника

У Німеччині затримали нападника на українського баскетболіста. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.



«МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен», - зазначив Ніколенко.



За словами представника українського МЗС, консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності.



За інформацією, поліція вже затримала нападника. Продовжуються слідчі дії. Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця.



«Йому надається необхідна медична допомога у лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає», - додав Ніколенко.



Раніше стало відомо, що у німецькому Дюсельдорфі у суботу, 10 лютого, невідомі вбили 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова.