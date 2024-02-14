Медицинская организация «Врачи без границ» осудила обстрел больниц Украины со стороны россиян

Международная независимая медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» отреагировала на очередной обстрел больниц в Донецкой области и Херсоне. Известно, что команда организации находится в прифронтовом Херсоне, поэтому вынуждена прятаться в укрытиях во время атак армии РФ. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.



За последние сутки российские военные обстреляли две больницы вблизи линии фронта. В частности, около полуночи подверглась атаке больница в Селидово. Также вчера была обстреляна больница в Херсоне.





Как отмечается, именно в Херсоне «Врачи без границ» работают в отделениях травматологии и интенсивной терапии. В результате атаки повреждения получила поликлиника.





«Больницы в Селидовом и Херсоне расположены вблизи линии фронта, где доступ к медицинской помощи критически важен. Мы однозначно осуждаем обстрелы больниц. Пациенты, медицинский персонал и учреждения здравоохранения должны быть защищены», — отметил главный координатор чрезвычайных ситуаций «Врачей без границ» в Украине Кристофер Стоукс.



Справка



«Врачи без границ» (MSF) — это международная независимая медицинская гуманитарная организация, оказывающая помощь жертвам вооруженных конфликтов, эпидемий, природных катастроф и людям, не получающим медицинскую помощь. MSF основана в 1971 году. В настоящее время работает в более чем 70 странах мира. В 1999 году была удостоена Нобелевской премии мира. В декабре 2021 отметила 50-летие своей деятельности. В Украине работает с 1999 года.

Фото: Селидово/MSF



Напомним, в результате сегодняшней атаки на город Селидово Донецкой области разрушены пятиэтажное здание и корпус больницы. Трое людей, в том числе ребенок, погибли, еще 12 — получили ранения.