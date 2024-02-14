Медична організація «Лікарі без кордонів» засудила обстріл лікарень України з боку росіян

Міжнародна незалежна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» відреагувала на черговий обстріл лікарень у Донецькій області та Херсоні. Відомо, що команда організації перебуває у прифронтовому Херсоні, тому змушена ховатися у укриттях під час атак армії РФ. Про це йдеться у пресслужбі відомства.



За останню добу російські військові обстріляли дві лікарні поблизу лінії фронту. Зокрема, близько півночі зазнала атака лікарня в Селидовому. Також учора було обстріляно лікарню в Херсоні.





Як зазначається, саме у Херсоні «Лікарі без кордонів» працюють у відділеннях травматології та інтенсивної терапії. Внаслідок атаки пошкодження отримала поліклініка.





«Лікарні у Селідовому та Херсоні розташовані поблизу лінії фронту, де доступ до медичної допомоги критично важливий. Ми однозначно засуджуємо обстріл лікарень. Пацієнти, медичний персонал та заклади охорони здоров'я мають бути захищені», — зазначив головний координатор надзвичайних ситуацій «Лікарів без кордонів» в Україні Крістофер Стоукс.



Довідка



«Лікарі без кордонів» (MSF) – це міжнародна незалежна медична гуманітарна організація, яка надає допомогу жертвам збройних конфліктів, епідемій, природних катастроф та людям, які не отримують медичної допомоги. MSF заснована у 1971 році. В даний час працює у більш ніж 70 країнах світу. 1999 року була удостоєна Нобелівської премії миру. У грудні 2021 року відзначила 50-річчя своєї діяльності. В Україні працює із 1999 року.



Нагадаємо, внаслідоксьогоднішньої атаки на місто Селидове Донецької області зруйновано п'ятиповерхову будівлю та корпус лікарні. Троє людей, зокрема дитина, загинули, ще 12 отримали поранення.