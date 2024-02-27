В РФ ночью снова работала ПВО: в двух областях сбили дроны

Сегодня ночью, 27 февраля, над Брянской и Белгородской областями РФ якобы был сбиты дроны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.



Сообщается, что в РФ была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа».



«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 23 февраля произошла очередная атака дронов. В Министерстве обороны РФ рассказали, что над регионом якобы сбили два БПЛА.