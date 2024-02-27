У РФ вночі знову працювала ППО: у двох областях збили дрони

Сьогодні вночі, 27 лютого, над Брянською та Білгородською областями РФ нібито було збито дрони. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Росії.



Повідомляється, що в РФ було «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу».



«Черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Брянської області та один – над територією Білгородської області», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 23 лютого відбулася чергова атака дронів. У Міністерстві оборони РФ розповіли, що над регіоном нібито збили два БПЛА.