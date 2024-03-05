Ночью Россия ударила по Одессе «шахедами»

Ликвидация последствий атаки российских дронов по Одессе. Фото: Силы обороны Юга Украины

Войска РФ сегодня ночью, 5 марта, атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате удара повреждены санаторий, а также дом и ряд хозпостроек. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

«Ночью агрессор снова коварно атаковал ударными дронами типа Shahed-131/136. Повторение преступной тактики маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригорода создавало реальную угрозу мирным жителям, затрудняя работу ПВО», — говорится в сообщении Сил обороны Юга Украины.

Сообщается, что силы ПВО сбили 18 ударных беспилотников. В результате попадания одного из дронов в Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с самого начала полномасштабного вторжения.

Также в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в многоэтажный дом в Одессе, в результате чего один подъезд разрушен до основания, погибли 12 человек.