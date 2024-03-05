Вночі Росія вдарила по Одесі «шахедами»

Ліквідація наслідків атаки російської дронів в Одесі. Фото: Сили оборони Півдня України

Війська РФ сьогодні вночі, 5 березня, атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено санаторій, а також будинок та низку господарських будівель. Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

«Вночі агресор знову підступно атакував ударними дронами типу Shahed-131/136. Повторення злочинної тактики маневрів над житловими та промисловими районами Одеси та передмістя створювало реальну загрозу мирним жителям, ускладнюючи роботу ППО», — йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня України.

Повідомляється, що сили ППО збили 18 ударних безпілотників. Внаслідок влучення одного з дронів в Одеському районі пошкоджено будинки рекреаційного об'єкту. Сталося загоряння, але пожежа була оперативно ліквідована. Оздоровчий заклад не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

Також у рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом та господарськими спорудами. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня російський ударний дрон влучив у багатоповерховий будинок в Одесі, внаслідок чого один під'їзд зруйнований вщент, загинули 12 людей.