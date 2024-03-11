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В Минразвития рассказали, когда в Украине заработают аэропорты

11 марта 2024, 10:40

В Минразвития рассказали, когда в Украине заработают аэропорты

Украина начинает официальные переговоры с регуляторами по открытию аэропортов. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что невозможно осуществлять международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов — европейского и американского.

«Украинская сторона передает двум регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы», — сказал Александр Кубраков.

По его словам, самый успешный пример страны, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилететь дроны или ракеты, — Израиль. Украина проводит консультации с администрацией гражданской авиации этой страны — ее в основном возглавляют военные в прошлом.

«Не хочу никакие сроки проговаривать, но мы уже будем передавать официально, и мы вступаем в официальные переговоры с регуляторами», — подчеркнул Кубраков.

Он отметил, что сейчас есть разные сценарии о том, как будет развиваться ситуация по открытию аэропортов. Украине важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов. Однако уже есть европейские авиакомпании, которые очень хотят зайти на украинский рынок и говорят, что будут первыми. В частности, Ryanair заявили, что хотят весь рынок сразу после открытия авиапространства.

Кроме этого, переговоры ведут с тремя украинскими авиакомпаниями, которые также подтвердили, что хотят летать здесь.

Напомним, 1 декабря прошлого года глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт «Борисполь» снова будет отправлять и принимать воздушные суда

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