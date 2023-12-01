В Офисе президента уверены, что аэропорт «Борисполь» скоро заработает

Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт «Борисполь» снова будет отправлять и принимать воздушные суда. Об этом идется на сайте Офиса президента.

По его словам, это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее.

«Теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям - вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими», — сказал Ермак.