У Мінрозвитку розповіли, коли в Україні запрацюють аеропорти

Україна розпочинає офіційні переговори з регуляторами щодо відкриття аеропортів. Про це повідомив віце-прем'єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без узгодження двох регуляторів — європейського та американського.

«Українська сторона передає двом регуляторам своє бачення, як ринок працюватиме в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми», — сказав Олександр Кубраков.

За його словами, найуспішніший приклад країни, де працюють аеропорти, куди будь-якої миті можуть прилетіти дрони чи ракети, — Ізраїль. Україна проводить консультації з адміністрацією цивільної авіації цієї країни — її переважно очолюють військові у минулому.

«Не хочу жодних термінів промовляти, але ми вже передаватимемо офіційно, і ми вступаємо в офіційні переговори з регуляторами», — підкреслив Кубраков.

Він зазначив, що зараз є різні сценарії про те, як розвиватиметься ситуація щодо відкриття аеропортів. Україні важливо почути перший офіційний зворотний зв'язок регуляторів. Проте вже є європейські авіакомпанії, які дуже хочуть зайти на український ринок та кажуть, що будуть першими. Зокрема, Ryanair заявили, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору.

Крім цього, переговори ведуть із трьома українськими авіакомпаніями, які також підтвердили, що хочуть літати тут.

Нагадаємо, 1 грудня минулого року глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що незабаром аеропорт «Бориспіль» знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна .