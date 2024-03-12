Ракетный удар по Селидово: армия РФ полностью разрушили жилой дом, повреждено более 50 зданий

В результате очередной ракетной атаки на город Селидово 12 марта повреждено 59 гражданских объектов, один частный дом полностью разрушен. В полиции показали, какой сейчас имеет вид город.



Сообщается, что оккупанты нанесли удар с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300, повреждено 48 жилых зданий — 18 квартир и 30 частных.



«Один частный дом разрушен прямым ударом ракетки. Во время взрыва внутри находились два пожилых людей. Им помогли полиция и ГСЧС», — говорится в сообщении.



Полиция собрала доказательства российской преступности Российской Федерации (статья 438 Уголовного кодекса — нарушение законов и обычаев войны).





Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ сегодня ночью, 12 марта, обстреляли город Селидово Донецкой области. Известно, что двое людей получили ранения