Ракетний удар по Селидовому: армія РФ повністю зруйнувала житловий будинок, пошкоджено понад 50 будівель

Внаслідок чергової ракетної атаки на місто Селидове 12 березня пошкоджено 59 цивільних об'єктів, один приватний будинок повністю зруйнований. У поліції показали, яке зараз має вигляд місто.



Повідомляється, що окупанти завдали удару за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300, пошкоджено 48 житлових будівель — 18 квартир та 30 приватних.



«Один приватний будинок зруйнований прямим ударом ракетки. Під час вибуху всередині знаходилися двоє людей похилого віку. Їм допомогли поліція та ДСНС», — йдеться у повідомленні.



Поліція зібрала докази російської злочинності Російської Федерації (стаття 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни).





Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ сьогодні вночі, 12 березня, обстріляли місто Селідове Донецької області. Відомо, що двоє людей отримали поранення