Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на 300 млн доларів

Адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн. доларів. Про це оголосив представник Білого дому Джейк Салліван під час брифінгу для преси.

За словами Саллівана, новий пакет військової допомоги Україні, серед іншого, міститиме снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

Це перший пакет військової допомоги в Україні від США з грудня 2023 року.

Водночас у Білому домі звернулися до Конгресу США із закликом якнайшвидше ухвалити законопроект про виділення фінансування на підтримку України. Салліван повторив слова президента США Джо Байдена про те, що «час іде» і допомога Україні потрібна зараз.