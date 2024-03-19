В Минобороны РФ снова сообщили об атаке дронов

Сегодня ночью и утром, 19 марта, в Белгородской и Воронежской областях РФ были слышны взрывы. Якобы силы ПВО сбили три беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.



«Ночью и около 8:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В оборонном ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона в Белгородской области, еще один — в Воронежской.



Информации о жертвах и разрушениях нет.



Ранее мы писали, что утром 16 марта два беспилотника атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Самарской области РФ.