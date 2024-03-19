У Міноборони РФ знову повідомили про атаку дронів

Сьогодні вночі та вранці, 19 березня, у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ було чути вибухи. Нібито сили ППО збили три безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Росії.



«Вночі та близько 8:45 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві уточнили, що засоби протиповітряної оборони знищили два дрони в Бєлгородській області, ще один — у Воронезькій.



Інформації про жертви та руйнування немає.



Раніше ми писали, що вранці 16 березня два безпілотники атакували два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Самарській області РФ.