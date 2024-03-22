Армія РФ 17 разів обстріляла населені пункти Донеччини за добу

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

Минулої доби війська РФ 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.



Зокрема у Покровському районі у Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Антонівку та Максимільянівку. У Новогродівці 2 людей загинули та 2 поранені. У Гострому Курахівській громаді пошкоджено двоповерхівку.



У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та промислову споруду. У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку, Васюківку та Міньківку.



Також на Донеччині за добу з лінії фронту евакуйовано 769 осіб, у тому числі 103 дитини.



Нагадаємо, на Донеччині з ранку відбуваються екстрені відключення світла через російську атаку.