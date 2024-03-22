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Армія РФ 17 разів обстріляла населені пункти Донеччини за добу

22 березня 2024, 10:17

Армія РФ 17 разів обстріляла населені пункти Донеччини за добу

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

Минулої доби війська РФ 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

 Зокрема у Покровському районі у Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Антонівку та Максимільянівку. У Новогродівці 2 людей загинули та 2 поранені. У Гострому Курахівській громаді пошкоджено двоповерхівку.

У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та промислову споруду. У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку, Васюківку та Міньківку.

Також на Донеччині за добу з лінії фронту евакуйовано 769 осіб, у тому числі 103 дитини.

Нагадаємо, на Донеччині з ранку відбуваються екстрені відключення світла через російську атаку.

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