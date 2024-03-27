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У Бєлгороді заявили про новий обстріл

27 березня 2024, 07:30

У Бєлгороді заявили про новий обстріл

У ніч на 27 березня територія Бєлгородської області Російської Федерації зазнала обстрілу. Про це написав губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Гладков заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала протиповітряна оборона. За його словами, сили ППО нібито знищили 18 повітряних цілей на підльоті до обласного центру.

Чиновник також стверджує, що внаслідок атаки постраждав один чоловік.

Гладков повідомив, що у селищі Дубове Бєлгородського району пошкоджено дев'ять приватних домоволодінь та шість автомобілів, а в селі Таврове — два приватні домоволодіння та два автомобілі. Окрім того, голова регіону повідомив про пошкодження покрівлі одного будинку у селі Микільське.

«Усі оперативні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлу пору доби», — написав Гладков.

У Міноборони РФ не прокоментували обстріл Бєлгородської області.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 березня Бєлгород і Бєлгородська область опинилися під обстрілом з повітря. Внаслідок атак зафіксовано руйнування інфраструктури, постраждали місцеві жителі.

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