Армия РФ на Новомихайловку сбросили авиабомбу, а Лиман атаковали ракетой — полиция

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Оккупационная армия РФ за 26 марта нанесла 17 ударов по жилому сектору Донетчины, по линии столкновения — 1922. Под атакой оказались 11 населенных пунктов, в частности, Новомихайловка и Лиман. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве отметили, что повреждены 28 гражданских объектов — 11 жилых домов, общежитие, предприятия, фермерское хозяйство, отделение банка, автомобили и электросети.





Ситуация в регионе следующая:





На Михайловку российские войска сбросили авиабомбу «КАБ-250», повредили два дома и админздание.





Кроме того, в ночь на 27 марта оккупанты ударили по Лиману ракетой «С-300» — разрушили частный дом. Информация о пострадавших пока не поступала.

По Новогродовке Россия попала двумя ракетами «С-300» — убила двух человек, еще один человек ранен. Повреждены два частных дома, банковское отделение, инфраструктура предприятия.



Галицыновку россияне накрыли из РСЗО «Ураган», разрушения получили 4 частных дома, гараж и 4 авто.



Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1893 человека, также 4739 — травмированы. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.