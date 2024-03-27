Армія РФ на Новомихайлівку скинули авіабомбу, а Лиман атакували ракетою — поліція

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Окупаційна армія РФ за 26 березня завдала 17 ударів по житловому сектору Донеччини, по лінії зіткнення - 1922. Під атакою опинилися 11 населених пунктів, зокрема, Новомихайлівка та Лиман. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві зазначили, що пошкоджено 28 цивільних об'єктів — 11 житлових будинків, гуртожиток, підприємства, фермерське господарство, відділення банку, автомобілі та електромережі.





Ситуація у регіоні така:





На Михайлівку російські війська скинули авіабомбу «КАБ-250», пошкодили два будинки та адмінбудівлю.





Крім того, в ніч проти 27 березня окупанти вдарили по Лиману ракетою «С-300» — зруйнували приватний будинок. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

По Новогродівці Росія потрапила двома ракетами «С-300» — убила двох людей, ще одну людину поранено. Пошкоджено два приватні будинки, банківське відділення, інфраструктуру підприємства.



Галицинівку росіяни накрили з РСЗВ «Ураган», руйнування отримали 4 приватні будинки, гараж та 4 авто.



Раніше ми писали, що з початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1893 особи, також 4739 — травмовано. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.