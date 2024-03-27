Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: кадр з відео

На прифронтових територіях Донецької області залишається 3144 дитини. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.







«3144 дитини залишаються у прифронтових громадах Донецької області. Серед них 23 дитини у населених пунктах Торецької та Курахівської громад, з яких передбачено примусову евакуацію дітей», — додав Філашкін.



За словами голови військової адміністрації, попри велику кількість обстрілів, люди повертаються до своїх будинків. Однак якщо до початку повномасштабного вторгнення в області було 1 млн 900 тис. людей, то зараз вже 480 тис.



«Люди повертаються. Мотивація у них така, вже весна прийшла - настав час щось вирощувати й готувати по господарству», — розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Раніше стало відомо, що окупаційна армія РФ за 26 березня завдала 17 ударів по житловому сектору Донеччини, по лінії зіткнення - 1922 року.



