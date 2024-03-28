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Пророссийский сайт Медведчука из Чехии спонсировал немецких политиков

28 марта 2024, 12:21

Пророссийский сайт Медведчука из Чехии спонсировал немецких политиков

В среду власти Чехии ввели санкции против новостного сайта Voice of Europe и Виктора Медведчука, который его спонсировал, пишет BILD.

Их обвинили в распространении пророссийских взглядов. На этой площадке выступали и немецкие политики. Например, депутат Европарламента от ультраправой «Альтернативы для Германии» Максимилиан Кра и его коллега из Бундестага Пётр Бистрон.

В комментарии для BILD Кра отверг, что получал деньги за выступления для Voice of Europe. Источник немецкого издания BILD из Праги сообщил, что проходившие через сайт деньги «также передавались [другим] на чешской земле», в том числе «внесистемным партиям в Германии».

Список европейских политиков, которых могли подкупить, сейчас перепроверяется спецслужбами и прокуратурами их стран. Среди них Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Венгрия и Польша.

Напомним, экс-глава запрещенной в Украине «ОПЗЖ» Виктор Медведчук добивается возвращения ему украинского гражданства и депутатского мандата. 

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