Проросійський сайт Медведчука з Чехії спонсорував німецьких політиків

У середу влада Чехії ввела санкції проти сайту новин Voice of Europe і Віктора Медведчука, який його спонсорував, пише BILD.



Їх звинуватили у поширенні проросійських поглядів. На цьому майданчику виступали й німецькі політики. Наприклад, депутат Європарламенту від ультраправої «Альтернативи для Німеччини» Максиміліан Кра та його колега з Бундестагу Пьотр Бістрон.



У коментарі для BILD Кра відкинув, що отримував гроші за виступи для Voice of Europe. Джерело німецького видання BILD з Праги повідомило, що гроші, що проходили через сайт, «також передавалися [іншим] на чеській землі», у тому числі «позасистемним партіям у Німеччині».



Список європейських політиків, яких могли підкупити, зараз перевіряється ще раз спецслужбами та прокуратурами їхніх країн. Серед них Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Угорщина та Польща.



Нагадаємо, ексглава забороненої в Україні «ОПЗЖ» Віктор Медведчук добивається повернення йому українського громадянства та депутатського мандату.