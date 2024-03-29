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Суд «ДНР» засудил военнослужащего ВСУ к пожизненному заключению

29 марта 2024, 13:58

Суд «ДНР» засудил военнослужащего ВСУ к пожизненному заключению

В захваченной Донецкой области в очередной раз вынесли «приговор» украинскому военнослужащему. Сначала Дениса Рашлю осудили до 22 лет лишения свободы, однако сегодня стало известно, что суд группировки «ДНР» назначил ему пожизненное заключение.

Оккупанты уверяют, что Денис Рашпля якобы расстрелял 25 людей в Мариуполе, в результате чего 16 человек погибли. Тогда украинскому военнослужащему дали 22 года.

В прокуратуре обжаловали приговор, суд вынес новое решение – военного ВСУ приговорили к пожизненному сроку в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что 28 марта российские оккупационные органы незаконно осудили еще одного украинского военнопленного.

Кроме того, 22 марта группировка «ДНР» вынесла незаконный «приговор» 10 украинским военнослужащим полка «Азов», которые сейчас находятся в плену российской армии.

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