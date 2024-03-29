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«Суд ДНР» засудив військовослужбовця ЗСУ до довічного ув'язнення

29 березня 2024, 13:58

«Суд ДНР» засудив військовослужбовця ЗСУ до довічного ув'язнення

Денис Рашпля. Фото: СК РФ Денис Рашпля. Фото: СК РФ

На захопленій частині Донецькій області в чергове винесли «вирок» українському військовослужбовцю. Спочатку Дениса Рашплю засудили до 22 років позбавлення волі, однак сьогодні стало відомо, що так званий суд угрупування «ДНР» призначив йому довічне ув'язнення.

Окупанти запевняють, що Денис Рашпля нібито розстріляв 25 людей у Маріуполі, внаслідок чого 16 людей загинули. Тоді українському військовослужбовцю дали 22 роки.

У російській прокуратурі оскаржили вирок, «верховний суд ДНР» ухвалив нове рішення – військового ЗСУ засудили до довічного терміну в колонії суворого режиму.

Раніше ми писали, що 28 березня російські окупаційні органи незаконно засудили ще одного українського військовополоненого.

Крім того, 22 березня угруповання «ДНР» винесло незаконний «вирок» 10 українським військовослужбовцям полку «Азов», які зараз перебувають у полоні російської армії.

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