Дрон ударив по нафтопереробному заводу в Татарстані

У Татарстані безпілотник ударив по нафтопереробному заводі. Фото: Baza

Сьогодні вранці один із БПЛА атакував нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську (Татарстан). Про це повідомляє російське інтернет-видання Baza.

Зазначається, що безпілотник влучив у технологічну установку, після чого почалася пожежа. За попередніми даними, унаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей.

Глава Татарстану підтвердив атаку БПЛА на підприємство.

«Танеко» (скорочення від Татарстанський Нафтопереробний Комплекс) — російське підприємство нафтопереробної галузі, до якого входить комплекс нафтопереробних та нафтохімічних заводів у місті Нижньокамську Республіки Татарстан. Має стратегічне значення для економіки регіону.