Пять человек погибли и двое ранены в результате обстрелов Покровского района

Три человека погибли и двое ранены в результате сегодняшних обстрелов центральной части Донецкой области. Об этом сообщил начальник областной военной администрции Вадим Филашкин.



Так, сегодня днем войска РФ обстреляли из артиллерии Кураховскую и Марьинскую громады.



Уточняется, что в Кураховке двое погибших и один раненый; в Красногоровке — один погибший и один раненый.



Обновлено. Число погибших в результате обстрелов Покровского района возросло до пяти человек, среди которых девочка-подросток. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



Отмечается, что войска России дважды обстреляли поселок Кураховка. От попадания снарядов по территории частного сектора погибли 4 человека. Среди погибших — 38-летняя мать и ее дочь 16 лет. Также получил ранение 52-летний мужчина.



Кроме того, войска РФ нанесли удар по Красногоровке, в результате чего погиб 25-летний мужчина. Также пострадал 29-летний горожанин.



Населенные пункты российские войска атаковали из артиллерии.