Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

П'ятеро людей загинуло та двоє поранено внаслідок обстрілів Покровського району

06 квітня 2024, 22:55

П'ятеро людей загинуло та двоє поранено внаслідок обстрілів Покровського району

Троє людей загинуло і двоє поранено внаслідок сьогоднішніх обстрілів центральної частини Донецької області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Так, сьогодні вдень війська РФ обстріляли з артилерії Курахівську та Мар'їнську громади.

Уточнюється, що у Курахівці двоє загиблих та один поранений; у Красногорівці — один загиблий та один поранений.

Оновлено. Число загиблих внаслідок обстрілів Покровського району зросло до п'яти людей, серед яких дівчинка-підліток. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що війська Росії двічі обстріляли селище Курахівка. Від влучання снарядів по території приватного сектора загинули 4 особи. Серед загиблих — 38-річна мати та її дочка 16 років. Також поранено 52-річного чоловіка.

Крім того, війська РФ завдали удару по Красногорівці, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також постраждав 29-річний городянин.

Населені пункти росіяни атакували з артилерії.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Красногорівка
Інше
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:29
Головне за день: Що «ДНР» робитиме з Авдіївкою? Нічний наліт на Харків
22:20
Будьонівський район Донецька потрапив під обстріл: відомо про 7 поранених
14:30
Донецьк під обстрілом: є поранені, пошкоджена котельня
11:03
У «ДНР» розповіли, що робитимуть із житловим фондом захопленої Авдіївки — цілих будинків немає
23:27
Головне за день: НАТО побоюється членства України. Ситуація у Часовому Яру
22:36
РФ збільшує кількість силовиків в окупації: який вигляд має аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ►
20:13
«ДНР» шукає джерело водопостачання для окупованої території
10:38
Внаслідок обстрілів у Горлівці постраждали семеро людей
09:59
Понад чверть території України потребує розмінування: це перевищує площу Греції та еквівалентно половині Італії
08:01
Російські окупанти вийшли на східну околицю Часового Яру, — ISW
23:19
Головне за день: Удар по Харкову. На Луганщині впала авіабомба РФ
18:19
Пасічник запропонував перейменувати луганський сквер на честь «русской весны» — ідею розкритикували у соцмережах
17:24
Кількість загиблих та поранених під час обстрілів у Донецьку зросла
17:20
В окупованому Луганську вибухнув автомобіль
16:30
На окупованій Луганщині впала півторатонна авіабомба РФ. Її підірвали на місці
16:27
У захопленому Луганську розкрили проблеми із громадським транспортом
15:41
Одна людина загинула внаслідок обстрілу Донецька, є постраждалі
11:50
Путін дистанційно «відкрив» у захопленому Маріуполі «філію» Волгоградської академії МВС
08:59
Поблизу окупованого Сєверодонецька три доби горить ліс
08:01
Німецькі компанії допомагають Росії зводити будинки в захопленому Маріуполі, — ЗМІ
усі новини
23:29
Головне за день: Що «ДНР» робитиме з Авдіївкою? Нічний наліт на Харків
22:55
П'ятеро людей загинуло та двоє поранено внаслідок обстрілів Покровського району
22:20
Будьонівський район Донецька потрапив під обстріл: відомо про 7 поранених
16:35
«Білий янгол» допоміг трьом пенсіонерам виїхати з села на Донеччині після того, як вони залишились без житла
15:21
Переселенці з інвалідністю отримають свої виплати з березня, навіть якщо заява буде опрацьована у травні
14:30
Донецьк під обстрілом: є поранені, пошкоджена котельня
13:10
«Лікарі без кордонів» призупинили свою роботу на Донеччині: офіс організації зруйновано атакою РФ
12:35
Сирський про ситуацію на фронті: окупант день і ніч штурмує українські позиції
12:12
В азовському порту РФ вночі спалахнув нафтопровід — розвідка
11:03
У «ДНР» розповіли, що робитимуть із житловим фондом захопленої Авдіївки — цілих будинків немає
10:15
Наслідки обстрілів Донеччини за добу: снаряди вдарили по Славкурорту та житловим будинкам
09:56
Ситуація на фронті: ЗСУ відновили позиції біля Старомайорського
08:56
Нічна атака РФ по Україні: збито 28 дронів та 3 ракети
08:42
Харків атакували російські дрони: щонайменше 6 загиблих та 11 поранених
08:23
Сімох людей поранено за добу унаслідок обстрілів РФ у Донецькій області
23:32
Російські війська стирають з лиця землі Часів Яр, як Авдіївку: репортаж ►
23:27
Головне за день: НАТО побоюється членства України. Ситуація у Часовому Яру
22:36
РФ збільшує кількість силовиків в окупації: який вигляд має аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ►
21:50
Прокуратура має розпочати провадження у справі нардепа Гереги та «Епіцентру» в окупації
20:45
Придністров'я знову заявляє про атаку дрона на військову частину
усі новини
ВІДЕО
Будьонівський район Донецька потрапив під обстріл: відомо про 7 поранених Будьонівський район Донецька потрапив під обстріл: відомо про 7 поранених
06 квітня, 22:20
Російські війська стирають з лиця землі Часів Яр, як Авдіївку: репортаж ► Російські війська стирають з лиця землі Часів Яр, як Авдіївку: репортаж ►
05 квітня, 23:32
РФ збільшує кількість силовиків в окупації: який вигляд має аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ► РФ збільшує кількість силовиків в окупації: який вигляд має аквапарк у Донецьку — дайджест з окупації ►
05 квітня, 22:36
Бій біля н. п. Терни: Cили оборони України проти логістики РФ. Фото: кадр із відео Сили оборони не дають РФ налагодити логістику біля населеного пункту Терни: по окупантах б'ють нічні FPV
05 квітня, 12:08
Укриття росіян розлетілося на тріски після атаки дрона. Фото: кадр із відео ЗСУ знищують біля Курдюмівки позиції та техніку окупантів, — відео
05 квітня, 09:35
Масована атака дронів на військові аеродроми відбулася в Росії Масована атака дронів на військові аеродроми відбулася в Росії
05 квітня, 09:00
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама