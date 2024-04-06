П'ятеро людей загинуло та двоє поранено внаслідок обстрілів Покровського району

Троє людей загинуло і двоє поранено внаслідок сьогоднішніх обстрілів центральної частини Донецької області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Так, сьогодні вдень війська РФ обстріляли з артилерії Курахівську та Мар'їнську громади.



Уточнюється, що у Курахівці двоє загиблих та один поранений; у Красногорівці — один загиблий та один поранений.



Оновлено. Число загиблих внаслідок обстрілів Покровського району зросло до п'яти людей, серед яких дівчинка-підліток. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Зазначається, що війська Росії двічі обстріляли селище Курахівка. Від влучання снарядів по території приватного сектора загинули 4 особи. Серед загиблих — 38-річна мати та її дочка 16 років. Також поранено 52-річного чоловіка.



Крім того, війська РФ завдали удару по Красногорівці, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також постраждав 29-річний городянин.



Населені пункти росіяни атакували з артилерії.