Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем в Україні

Кабінет міністрів України підтримав проект указу президента про створення окремого роду військ у ЗСУ — Сил безпілотних систем. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Сили безпілотних систем – це сучасне та необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному та тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суші та на морі. Для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання уряду відповідний проект Закону України», - написав Умєров.

За словами Умєрова, створення сил безпілотних систем сприятиме посиленню обороноздатності українських військових на фронті.