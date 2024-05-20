Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Парамедики врятували тяжкопораненого жителя Новожеланного після обстрілу РФ

20 травня 2024, 10:55

Парамедики врятували тяжкопораненого жителя Новожеланного після обстрілу РФ

Парамедики врятували жителя Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео Парамедики врятували жителя Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео

Парамедики поліції Донеччини врятували життя тяжкопораненого чоловіка із селища Новожеланне після чергового обстрілу російської армії. Про це повідомив пресцентр поліції Донецької області.



«43-річний житель села Новожеланне перебував на вулиці біля свого будинку, коли поруч розірвалися ворожі снаряди. Він зазнав тяжких травм. Поліцейські надали постраждалому першу медичну допомогу та евакуювали до безпечного місця та передали працівникам ДСНС», – повідомили правоохоронці.

Парамедики врятували жителя Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео

Парамедики врятували жителя Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео

Пораненого доправили до лікарні. Завдяки своєчасно наданій допомозі чоловік вижив. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 19 травня росіяни поранили трьох жителів Донецької області: двох у Північному та одного у Катеринівці.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Україна-ЄС Новожеланне
Інше
поранені люди обстріли на Донеччині Артилерійський обстріл РФ
Організації
Поліція Донецької області ДСНС у Донецькій області

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:25
У Луганську завдали удару по академії внутрішніх справ, де базувалися російські військові
09:57
В окупованому Маріуполі продовжують переслідувати мігрантів
09:52
Кілька районів Росії та окупований Крим уночі зазнали атак
23:19
Головне за день: Що відбувається у Часовому Яру. Вибухи у Скадовську
00:08
Головне за день: Обстріл Красногорівки. Ситуація на фронті у Харківській області
23:45
В Алушті поховали російського офіцера, який загинув під час ракетного удару на Ай-Петрі
23:00
У Вовчанську російські військові розстріляли людину з інвалідністю — прокуратура
17:15
Близько 5 тисяч українських ув'язнених погодилися піти на фронт — Мін'юст
16:50
Росіяни обстріляли Харків: є загиблі та поранені
15:58
В Одесі піднімається дим після вибуху
15:22
В окупованому Маріуполі триває боротьба за контроль над місцевими ринками
12:32
Наслідки атаки на аеродром «Бельбек» у Севастополі: там могли бути знищені або пошкоджені чотири винищувачі
10:00
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
09:43
БПЛА масовано атакували Новоросійськ, Туапсе та Севастополь: під ударами були порт Чорноморського флоту РФ та НПЗ
00:19
Головне за день: Наслідки атаки на «Бельбек». Ще один бюст Захарченка у Донецьку
19:20
«ДНР» заявила про перше застосування ЗСУ бомби GLSDB: її могла збити російська РЕБ
18:24
У Донецьку під обстріл потрапили люди на зупинці: є жертви – «ДНР»
17:58
Під Красногорівкою Донецької області росіяни застосували одразу три «танки-сараї»
15:09
У Донецьку встановили ще одне погруддя вбитого ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка
13:11
У Маріуполі вранці не було мобільного зв'язку та інтернету
усі новини
16:26
На Тернопільщині відкрили будинок для ВПО
16:25
«Шахтар» привіз завойовані трофеї у Донецьку область
16:08
У Запорізькій області загинув мешканець внаслідок російського удару
15:55
Австрія анонсувала фінансову допомогу Україні: п'ять мільйонів євро на відновлення енергоінфраструктури
15:40
З 1 червня припиняється дія централізованого механізму виплати житлових субсидій та пільг
14:52
Зрадив присягу і перейшов на бік РФ: за держзраду судитимуть старшого держінспектора «Укртрансбезпеки» з Луганщини
14:20
Удар по базі відпочинку під Харковом: зросла кількість загиблих та постраждалих
13:54
На Львівщині через падіння одного зі збитих БПЛА сталася пожежа
13:45
ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, російські штурми не припиняються – Харківська ОВА
13:28
Прикордонники знищили позиції російських окупантів на Сіверському напрямку
13:05
Через російський обстріл загинув житель Херсона
12:52
Війська РФ просунулися на кількох напрямках — аналітики
12:28
Російський Су-27 пошкоджений внаслідок атаки на військовий аеродром «Кущевская»
11:41
Бєлгородська область РФ знову під обстрілом: губернатор регіону розповів подробиці
11:15
Армія РФ за добу 15 разів обстріляла Донецьку область: Філашкін показав наслідки атак
10:55
Парамедики врятували тяжкопораненого жителя Новожеланного після обстрілу РФ
10:55
Готував прорив росіян на Донеччині: СБУ затримала інформатора розвідки РФ
10:28
У парламенті Франції закликали дозволити Україні атакувати територію РФ французькою зброєю
10:25
У Луганську завдали удару по академії внутрішніх справ, де базувалися російські військові
09:57
В окупованому Маріуполі продовжують переслідувати мігрантів
усі новини
ВІДЕО
Через російські обстріли загинув житель Херсона. Фото: кадр з відео Через російський обстріл загинув житель Херсона
20 травня, 13:05
Парамедики врятували жителя Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео Парамедики врятували тяжкопораненого жителя Новожеланного після обстрілу РФ
20 травня, 10:55
Дим на місці «прильоту» в окупованому Луганську. Фото: Місцеві жителі У Луганську завдали удару по академії внутрішніх справ, де базувалися російські військові
20 травня, 10:25
У Маріуполі російські окупанти переслідують мігрантів. Фото: Кадр із відео. В окупованому Маріуполі продовжують переслідувати мігрантів
20 травня, 09:57
Головне за день: Обстріл села на Харківщині. Україна знищила ще один російський корабель Головне за день: Обстріл села на Харківщині. Україна знищила ще один російський корабель
19 травня, 23:28
Голова Часовоярської МВА Сергій Чаус. Фото: Новини Донбасу Маленький прогрес є: голова Часового Яру розповів, як людей умовляють евакуюватися з небезпечного міста
19 травня, 16:05

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір