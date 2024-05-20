Парамедики врятували тяжкопораненого жителя Новожеланного після обстрілу РФ

Парамедики врятували жителя Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео

Парамедики поліції Донеччини врятували життя тяжкопораненого чоловіка із селища Новожеланне після чергового обстрілу російської армії. Про це повідомив пресцентр поліції Донецької області.







«43-річний житель села Новожеланне перебував на вулиці біля свого будинку, коли поруч розірвалися ворожі снаряди. Він зазнав тяжких травм. Поліцейські надали постраждалому першу медичну допомогу та евакуювали до безпечного місця та передали працівникам ДСНС», – повідомили правоохоронці.

Парамедики врятували жителя Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео

Парамедики врятували жителя Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео

Пораненого доправили до лікарні. Завдяки своєчасно наданій допомозі чоловік вижив. Нині він перебуває під наглядом лікарів.



Нагадаємо, 19 травня росіяни поранили трьох жителів Донецької області: двох у Північному та одного у Катеринівці.