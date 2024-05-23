В России арестовали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

Заместитель Герасимова Вадим Шамарин. Фото: Министерство обороны РФ

В России задержали заместителя главы Генерального штаба и начальника Главного управления связи ВС РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщило прокремлевское издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых органах



По уголовному делу о предполагаемых махинациях у Шамараина прошел обыск. По его результатам российского генерала доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.



Информацию о том, что Вадим Шамарин стал фигурантом уголовного дела, подтвердило еще одно прокремлевское агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



В то же время в прокремлевском издании «РБК» сообщили, что замглавы Генштаба уже арестовали по делу о взятке.



Меру пресечения ему избрали 22 мая. Шамарин проходит по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что в Москве на два месяца арестовали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве.