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В Росії заарештували заступника Герасимова: його підозрюють в отриманні великого хабаря

23 травня 2024, 10:42

В Росії заарештували заступника Герасимова: його підозрюють в отриманні великого хабаря

Заступник Герасимова Вадим Шамарін. Фото: Міністерство оборони РФ Заступник Герасимова Вадим Шамарін. Фото: Міністерство оборони РФ

В Росії затримали заступника голови Генерального штабу та начальника Головного управління зв'язку ЗС РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Про це повідомило прокремлівське видання «Комерсант» з посиланням на джерело у силових органах.

У кримінальній справі про можливі махінації у Шамараіна пройшов обшук. За його результатами російського генерала доставили на допит до Головного військового слідчого управління Слідчого комітету РФ. Справа розглядається у 235-му гарнізонному військовому суді.

Інформацію про те, що Вадим Шамарін став фігурантом кримінальної справи, підтвердило ще одне прокремлівське агентство «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

Водночас у прокремлівському виданні «РБК» повідомили, що заступника голови Генштабу вже заарештували у справі про хабар.

Запобіжний захід йому обрали 22 травня. Шамарін проходить за ч. 6 ст. 290 (отримання хабаря в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу РФ.

Нагадаємо, що у Москві на два місяці заарештували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ, генерал-майора Івана Попова у справі про шахрайство.

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