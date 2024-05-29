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Понад 1300 російських окупантів та 8 танків: Генштаб ЗСУ повідомив про втрати РФ

29 травня 2024, 09:49

Понад 1300 російських окупантів та 8 танків: Генштаб ЗСУ повідомив про втрати РФ

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1300 російських окупантів, і таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення зросли до 505 100 солдатів. Також ЗСУ знищили 8 танків та 33 бойові броньовані машини. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – 505 100 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків – 7700 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 14 891 (+33) од.;
  • артилерійських систем – 13 066 (+37) од.;
  • РСЗВ - 1087 (+2) од.;
  • засобів ППО – 815 од.;
  • літаків – 357 (+1) од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 510 (+28) од.;
  • крилатих ракет - 2222 од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 796 (+56) од.;
  • спеціальної техніки – 2142 (+20) од.


Раніше ми писали, що російська армія вкотре 29 травня вдарила по території України ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей.

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