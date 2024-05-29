Понад 1300 російських окупантів та 8 танків: Генштаб ЗСУ повідомив про втрати РФ

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1300 російських окупантів, і таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення зросли до 505 100 солдатів. Також ЗСУ знищили 8 танків та 33 бойові броньовані машини. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:

особового складу – 505 100 (+1300) осіб ліквідовано;

танків – 7700 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 14 891 (+33) од.;

артилерійських систем – 13 066 (+37) од.;

РСЗВ - 1087 (+2) од.;

засобів ППО – 815 од.;

літаків – 357 (+1) од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 510 (+28) од.;

крилатих ракет - 2222 од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 796 (+56) од.;

спеціальної техніки – 2142 (+20) од.



Раніше ми писали, що російська армія вкотре 29 травня вдарила по території України ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей.