Понад 1300 російських окупантів та 8 танків: Генштаб ЗСУ повідомив про втрати РФ

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1300 російських окупантів, і таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення зросли до 505 100 солдатів. Також ЗСУ знищили 8 танків та 33 бойові броньовані машини. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:
Раніше ми писали, що російська армія вкотре 29 травня вдарила по території України ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей.
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