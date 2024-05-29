Три района Донецкой области находились под ударом российских сил: Филашкин рассказал детали

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки оккупационная армия РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под удар попали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. В результате российских атак повреждены жилые дома и административные здания, также есть сведения о пострадавших. Об этом сообшил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:





Покровский район. В Кураховской громаде повреждены 4 дома в Остром и дом в Кураховке. В Селидово один человек погиб и 1 ранен; разрушен дом, повреждены 10 домов и магазин.





Краматорский район. В Краматорске повреждены дом и нежилое сооружение. В Алексеево-Дружковке ранены 7 человек, повреждени около сотни домов. В Константиновке ранен человек, повреждены 8 многоэтажек, 3 инфраструктурных объекта и предприятие.





Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, многоэтажка и нежилое здание. В Торецке 2 человека погибли и 3 ранены; повреждены 6 многоэтажек, 6 админзданий и 2 инфраструктурных объекта. Также в Пивничном повреждены 18 домов. В Северске повреждены дом и админздание.





Ранее мы писали, что 29 мая ночью войска России обстреляли Краматорск.