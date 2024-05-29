Три райони Донецької області перебували під ударом російських сил: Філашкін розповів подробиці

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу окупаційна армія РФ 17 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Під удар потрапили Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Внаслідок російських атак пошкоджені житлові будинки та адміністративні будівлі, також є інформація про постраждалих. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:





Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджені 4 будинки у Гострому і будинок у Курахівці. У Селидовому 1 людина загинула і 1 поранена; зруйновано будинок, пошкоджено 10 будинків і крамницю.





Краматорський район. У Краматорську пошкоджені будинок і нежитлову споруду. В Олексієво-Дружківці поранені 7 людей, пошкоджені близько сотні будинків. У Костянтинівці поранена людина, пошкоджені 8 багатоповерхівок, 3 інфраструктурні об'єкти та підприємство.





Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлова будівля. У Торецьку 2 людини загинули і 3 поранені; пошкоджені 6 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 2 інфраструктурні об'єкти. Також у Північному пошкоджено 18 будинків. У Сіверську пошкоджені будинок і адмінбудівля.





Раніше ми писали, що 29 травня вночі війська Росії обстріляли Краматорськ.