На Донеччині ухвалили рішення про евакуацію сімей із дітьми з деяких населених пунктів. Звідки евакуюватимуть

Засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС. Фото: Донецька обласна військова адміністрація

29 травня Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні ухвалила рішення щодо евакуації сімей з дітьми з деяких населених пунктів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, зокрема, необхідно вивезти сім'ї з дітьми з міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка та Ставки Лиманської територіальної громади, села Прогрес Гродівської територіальної громади та селища Зоря Іллінівської територіальної громади.

«Тепер маємо отримати узгодження Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Маємо розуміти, які сили залучатимуться до евакуації населення у разі потреби, наскільки ми до цього готові та яким чином буде організована взаємодія. Доручив керівникам військових адміністрацій заздалегідь визначити маршрути евакуації та транзитних хабів», – сказав начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що РФ за минулу добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого троє людей загинули, ще 14 – поранені.