Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7 в Італії. Які будуть ключові теми для України

Президент України Володимир Зеленський та лідери країн G7 на саміті у травні 2023 року. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7, який проходитиме в Італії 13-15 червня. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

За словами Сергія Никифоров, у будь-якому випадку або онлайн, або фізично президент України візьме участь у саміті.

«Це без сумніву. G7 – це наші головні партнери. І, звичайно, ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, зокрема про подальше нарощування оборонної підтримки, подальший розвиток коаліції винищувачів та кроки, які необхідні нам, щоб прискорити постачання F-16 в Україну. Говоритимемо про ППО, найболючіша зараз тема для України – як для фронту, так і для мирних міст. І, звичайно, від наших ключових партнерів у G7 ми очікуємо на ключові рішення», – розповів спікер глави держави.

Нагадаємо, 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбудеться Глобальний саміт миру. Ключова тема – українська «формула миру» та шляхи врегулювання війни, яку розв'язала РФ. Які очікування покладає на подію Київ та як до ініціативи ставляться союзники України, хто візьме участь у саміті, читайте в огляді «Новин Донбасу».