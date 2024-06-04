«Мешканці міста б'ють на сполох»: окупований Маріуполь заливає каналізаційними відходами

У захопленому Маріуполі окупанти через забруднення каналізаційними стоками заборонили купання в Азовському морі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

У «постанові» окупантів зазначено, що така заборона викликана «складностями, пов'язаними з безпекою людей на водних об'єктах, а також у зв'язку з проведенням заходів щодо обстеження акваторії пляжів Азовського узбережжя та водойм».

Насправді загарбники розуміють, що море забруднене каналізаційними стоками, тому люди можуть заразитися інфекційними хворобами. Це наслідок недбалості росіян.

«Так, мешканці міста б'ють на сполох – центр міста заливає каналізаційними відходами. Вже кілька днів каналізація тече вулицями Архітектора Нільсена, Пушкіна, Куїнджі, Семенишина. За словами городян, усі стоки потрапляють до Азовського моря. Відбувається і забруднення міських річок, що також впадають у море. Вже неодноразово городяни скаржилися в пабліках та чатах, але окупанти не діють», – зазначили у мерії Маріуполя.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі угруповання «ДНР» заборонило купатися у всіх водоймах, зокрема в Азовському морі.