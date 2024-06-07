Последствия атаки. Фото: «СЦКК ДНР»

Оккупированная Макеевка ночью 6 июня подверглась обстрелу. В группировке «ДНР» заявили, что удар пришелся по территории кондитерской фабрики в Червоногвардейском районе города.

Российские военные заявляют, что фабрику атаковал якобы украинский беспилотник-камикадзе.

На территории фабрики «Донко Донбасс-Кондитер» повреждена кровля, бетонные перекрытия, остекление и внутренняя отделка помещений. О жертвах не сообщается.



Рядом с фабрикой расположена военная база российских сил. Еще со времен АТО там базировалось подразделение пророссийских боевиков «Октава», которае участвовала в боях в районе Иловайска и Дебальцево на Донецком и Горловском направлениях.

Архивные фото этого места:

