Наслідки атаки. Фото: «СЦКК ДНР»

Окупована Макіївка вночі 6 червня зазнала обстрілу. В угрупованні «ДНР» заявили, що удари припали на територію кондитерської фабрики в Червоногвардійському районі міста.

Російські військові заявляють, що фабрику атакував нібито український безпілотник-камікадзе.

На території фабрики «Донко Донбас-Кондитер» пошкоджені покрівля, бетонні перекриття, скління та внутрішнє оздоблення приміщень. Про жертви не повідомляється.



Поряд з фабрикою розташована військова база російських сил. Ще з часів АТО там базувався підрозділ проросійських бойовиків «Октава», що брав участь у боях у районі Іловайська та Дебальцевого на Донецькому та Горлівському напрямках.

Архівні фото цього місця:

У жовтні 2023 року внаслідок ДТП у Донецьку загинув засновник і командир «Октави» Костянтин Ланчак на прізвисько «Хорват».