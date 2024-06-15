Танки, артсистемы и ББМ: военные СБУ за две недели ликвидировали десятки единиц техники россиян

Разведчики Службы безопасности Украины уничтожили десятки единиц техники оккупантов. Фото: СБУ

Военнослужащие контрразведки Службы безопасности Украины за последние две недели ликвидировали огромное количество военной техники российских оккупантов на Харьковском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



За последние две недели военные Департамента военной контрразведки СБУ уничтожили:

▪️ 7 танков, 5 ББМ, 3 РСЗО и 9 артиллерийских систем;

▪️ 4 миномета и 3 ПТРК;

▪️ 8 автомобилей и 3 грузовика;

▪️ 35 огневых позиций и укреплений оккупантов;

▪️ 1 склад с боеприпасами;

▪️ 1 расчет FPV-дронов и 2 «антидроновых» расчета;

▪️ 1 комплекс РЭБ «Поле-21» и 1 антенну системы радиоэлектронной борьбы;

▪️ 4 антенны связи, 2 FPV-антенны, 1 антенну РЭБ, 3 камеры видеонаблюдения и «Муром-М».

Кроме того, военные СБУ в сотрудничестве с артиллеристами Сил обороны Украины поразили еще 51 единицу военной техники РФ и вооружения.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие уничтожили российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ. Это произошло впервые.