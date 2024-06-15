Танки, артсистеми та ББМ: військові СБУ за два тижні ліквідували десятки одиниць техніки росіян

Військовослужбовці контррозвідки Служби безпеки України протягом останніх двох тижнів ліквідували величезну кількість військової техніки російських окупантів на Харківському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За останні два тижні військові Департаменту військової контррозвідки СБУ знищили:
▪️ 7 танків, 5 ББМ, 3 РСЗВ та 9 артилерійських систем;
▪️ 4 міномети та 3 ПТРК;
▪️ 8 автомобілів та 3 вантажівки;
▪️ 35 вогневих позицій та укріплень окупантів;
▪️ 1 склад з боєприпасами;
▪️ 1 розрахунок FPV-дронів та 2 «антидронових» розрахунку;
▪️ 1 комплекс РЕБ «Поле-21» та 1 антену системи радіоелектронної боротьби;
▪️ 4 антени зв'язку, 2 FPV-антени, 1 антену РЕБ, 3 камери відеоспостереження та «Муром-М».
Крім того, військові СБУ у співпраці з артилеристами Сил оборони України вразили ще 51 одиницю військової техніки РФ та озброєння.
Раніше ми писали, що українські військовослужбовці знищили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. Це сталося вперше.
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