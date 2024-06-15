Танки, артсистеми та ББМ: військові СБУ за два тижні ліквідували десятки одиниць техніки росіян

Розвідники Служби безпеки України знищили десятки одиниць техніки окупантів. Фото: СБУ

Військовослужбовці контррозвідки Служби безпеки України протягом останніх двох тижнів ліквідували величезну кількість військової техніки російських окупантів на Харківському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За останні два тижні військові Департаменту військової контррозвідки СБУ знищили:

▪️ 7 танків, 5 ББМ, 3 РСЗВ та 9 артилерійських систем;

▪️ 4 міномети та 3 ПТРК;

▪️ 8 автомобілів та 3 вантажівки;

▪️ 35 вогневих позицій та укріплень окупантів;

▪️ 1 склад з боєприпасами;

▪️ 1 розрахунок FPV-дронів та 2 «антидронових» розрахунку;

▪️ 1 комплекс РЕБ «Поле-21» та 1 антену системи радіоелектронної боротьби;

▪️ 4 антени зв'язку, 2 FPV-антени, 1 антену РЕБ, 3 камери відеоспостереження та «Муром-М».

Крім того, військові СБУ у співпраці з артилеристами Сил оборони України вразили ще 51 одиницю військової техніки РФ та озброєння.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці знищили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. Це сталося вперше.