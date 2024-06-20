РФ вночі ракетами та «шахедами» масовано атакувала енергосистему України: є пошкодження на Донеччині

Вночі 20 червня російські БПЛА завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки уточнюються.



У пресслужбі «ДТЕК» повідомили, що росіяни вночі атакували теплоелектростанцію компанії.



Серйозно пошкоджено обладнання станції. В результаті атаки три енергетики отримали поранення.



Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, у ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також БПЛА «Шахед-136/131».



Загалом Росія застосувала дев'ять ракет різних типів і 27 дронів-камікадзе:

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС із повітряного простору над акваторією Каспійського моря;

три балістичні ракети «Іскандер-М» із району Воронезької області РФ;

дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря;

27 безпілотників «Шахед-136/131» із району міста Приморсько-Ахтарськ РФ.

Загарбники атакували об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина.



Сили ППО збили 32 повітряні цілі: чотири ракети Х-101/Х-555, ракету Х-59 та 27 «шахедів».



Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, що 19 червня війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному в Донецькій області, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє – поранено.