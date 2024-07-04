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Российские военные на мотоциклах не только тщетно штурмуют украинские позиции, но и эвакуируют тела погибших

04 июля 2024, 21:34

Российские военные на мотоциклах не только тщетно штурмуют украинские позиции, но и эвакуируют тела погибших

Российские войска по-прежнему испытывают дефицит техники на линии фронта. К такому выводу можно прийти, анализируя видео с российских позиций на востоке страны. 

В сети неоднократно появлялись видео, на которых оккупанты используют в ходе боевых действий гражданскую технику, такую как квадроциклы, велосипеды, мотоциклы и легковые автомобили. В бою используют так называемые модификации: старую военную технику — обшивают листами металла, шифером танки-сараи.

Также российские военные опубликовали видео, как эвакуируют тело одного из погибших солдат — замотанные останки волочат на привязи к мотоциклу. 

Ранее украинские военные показали, как несколько российских оккупантов ехали на мотоциклах в направлении позиций Сил обороны на Донетчине, однако «получили прицельные сбросы прямо на головы».

Ранее мы писали, что военные БпАК 90 батальона 81 ОАэмБр зафиксировали первый российский двухколесный «сарай» на своем участке фронта и уничтожили его. 

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