Російські військові на мотоциклах не лише марно штурмують українські позиції, а й евакуюють тіла загиблих

Російські війська, як і раніше, відчувають дефіцит техніки на лінії фронту. Такого висновку можна дійти, аналізуючи відео з російських позицій на сході країни.



У мережі неодноразово з'являлися відео, на яких окупанти використовують у ході бойових дій цивільну техніку, таку як квадроцикли, велосипеди, мотоцикли та легкові автомобілі. У бою використовують так звані модифікації: стару військову техніку — обшивають листами металу, шифером танки-сараи.



Також російські військові опублікували відео, як евакуюють тіло одного із загиблих солдатів — замотані останки тягнуться на прив'язі до мотоцикла.

Раніше українські військові показали, як кілька російських окупантів їхали на мотоциклах у напрямку позицій Сил оборони на Донеччині, однак «отримали прицільні скидання просто на голови».



Раніше ми писали, що військові БпАК 90 батальйону 81 ОАемБр зафіксували перший російський двоколісний «сарай» на своїй ділянці фронту та знищили його.