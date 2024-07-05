Ростовську область Росії атакували безпілотники: повідомляють про пожежу на нафтовому терміналі

Вночі околиці Ростова-на-Дону атакували безпілотники, повідомляється про пожежі. Фото: Це Ростов/Telegram

На околицях російського Ростова-на-Дону в ніч проти 5 липня прогриміли вибухи, біля міста працювали системи ППО через атаку безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися пожежі Про це повідомляють губернатор Ростовської області Василь Голубєв та місцеві телеграм-канали.

Близько третьої ночі Голубєв заявив про роботу ППО біля Ростова.

«У районі Ростова підрозділи ППО працюють за декількома повітряними цілями противника», — написав він у Telegram.

Тим часом у місцевих пабликах опублікували кадри, на яких показано нібито момент збиття одного з дронів над Ростовом. Також на роликах можна почути вибухи, побачити пожежу та рух екстрених служб на місце вогняної НП на Лівому березі у місті.

Пізніше губернатор Ростовської області прозвітував про збиття 10 безпілотників у регіоні цієї ночі.

«За даними оперативних чергових служб, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі», — розповів російський чиновник.

Він пише, що відомостей щодо постраждалих немає.

Тим часом у місцевих пабликах повідомляють, що нібито горить нафтовий термінал, проте немає офіційних підтверджень цієї інформації.

Нагадаємо, в Ростовській області Росії в ніч на 18 червня відбулася атака із застосуванням дронів, внаслідок чого спалахнув резервуар із нафтопродуктами.