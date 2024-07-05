Ростовську область Росії атакували безпілотники: повідомляють про пожежу на нафтовому терміналі

На околицях російського Ростова-на-Дону в ніч проти 5 липня прогриміли вибухи, біля міста працювали системи ППО через атаку безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися пожежі Про це повідомляють губернатор Ростовської області Василь Голубєв та місцеві телеграм-канали.
Близько третьої ночі Голубєв заявив про роботу ППО біля Ростова.
«У районі Ростова підрозділи ППО працюють за декількома повітряними цілями противника», — написав він у Telegram.
Тим часом у місцевих пабликах опублікували кадри, на яких показано нібито момент збиття одного з дронів над Ростовом. Також на роликах можна почути вибухи, побачити пожежу та рух екстрених служб на місце вогняної НП на Лівому березі у місті.
Пізніше губернатор Ростовської області прозвітував про збиття 10 безпілотників у регіоні цієї ночі.
«За даними оперативних чергових служб, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі», — розповів російський чиновник.
Він пише, що відомостей щодо постраждалих немає.
Тим часом у місцевих пабликах повідомляють, що нібито горить нафтовий термінал, проте немає офіційних підтверджень цієї інформації.
Нагадаємо, в Ростовській області Росії в ніч на 18 червня відбулася атака із застосуванням дронів, внаслідок чого спалахнув резервуар із нафтопродуктами.
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