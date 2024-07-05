Трое людей погибли и 24 пострадали в результате ударов россиян по Донетчине

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 4 июня, атаковала населенные пункты Донецкой области. В результате ударов 3 жителей погибли, более 20 гражданских травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 4 июля россияне убили 3 жителей Донетчины: в Стенках, Закитном и Красногоровке», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 24 человека получили ранения.



В начале полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2053 человека, получили ранения – 5273. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские военные в ночь на 5 июля обстреляли город Константиновка Донецкой области. Удар пришёлся в жилой многоквартирный дом.