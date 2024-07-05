Троє людей загинули та 24 постраждали внаслідок ударів росіян по Донеччині

Окупаційна армія РФ минулої доби, 4 червня, атакувала населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів 3 мешканців загинули, понад 20 цивільних травмовані. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 4 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Стінках, Закітному і Красногорівці», — зазначив він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 24 особи отримали поранення.



На початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2053 особи, отримали поранення — 5273. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські військові в ніч проти 5 липня обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Удар припав у житловий багатоквартирний будинок.